Bloccato in piazza Pallavicini per la presenza di cinghiali, deve prendere un taxi per superarli e tornare a casa

È successo stanotte alle 2:00 a Rivarolo. Tra San Martino e San Fruttuoso contenitori rovesciati e rifiuti sparsi. Bonifica Amiu in piena notte

Stanotte, alle 2:00, la Polizia locale è intervenuta in piazza Pallavicini a Rivarolo dove una persona si è trovata un branco di cinghiali, si è spaventata e non sapeva come tornare a casa. Ha deciso di tornare a casa in taxi per non incorrere in altri “incontri”.

Alle 3:30 sono stati invece segnalati contenitori della spazzatura rovesciati dagli ungulati che cercavano cibo. È successo in via Marsano, tra San Fruttuoso e San Martino. Poco dopo le 4:00 sono arrivati gli uomini di Amiu che hanno effettuato la bonifica dalla spazzatura sparsa per la via.

Mi piace: Mi piace Caricamento...