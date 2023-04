Biglietterie Amt prese d’assalto per il bonus. In via Avio la coda fa il giro del palazzo

Roberto Piccardo, segretario Ugl Fna: «Ieri momenti di tensione, le forze dell’ordine devono presidiare per evitare risse. Il personale dell’azienda ha rinunciato a ferie e permessi: di più non si può fare». In coda ci sono anziani, operai, intere famiglie

Biglietterie Amt prese d’assalto per il bonus. «Purtroppo il personale non riesce a soddisfare tutte le richieste nell’arco dell’orario lavorativo – dice Piccardo -. Ieri pomeriggio, come questa mattina, tra la gente in attesa si sono avuti attimi di tensione con spintoni e un paio di zuffe. Sono prontamente intervenute la Polizia locale e i Carabinieri che in questo momento stanno presidiando Avio».

«In questi giorni particolari, a nostro avviso, le forze dell’ordine dovrebbero presidiare le biglietterie, proprio per evitare risse – continua il segretario Ugl Fna -. Il nostro personale, vista la mole di lavoro, ha rinunciato a ferie e permessi. Di più non può fare. Ricordiamo sempre alla direzione che bisogna premiare, gratificare chi è al contatto con il pubblico o comunque chi lavora in prima linea, prima di premiare i dirigenti. Purtroppo è sempre più difficile relazionarsi con le persone».

