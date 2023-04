Sabato nella chiesa di San Donato concerto dell’arpista Vincenzo Zitello

In occasione dei Rolli Days di Primavera, alle ore 20:30, l’Associazione Pasquale Anfossi presenta “Harpe Mundi” concerto di arpa celtica e arpa bardica

Vincenzo Zitello è un compositore polistrumentista e concertista, tra i più importanti arpisti al mondo e pioniere dell’arpa celtica clarsach in Italia. La musica di Vincenzo Zitello segue un preciso orientamento di ricerca che mira ad esaltare le insospettabili potenzialità che dimorano tra le corde delle sue arpe. In concerto ne utilizza due che vengono suonate in alternanza, l’arpa celtica e l’arpa clarsach, due strumenti della tradizione Gaelica con caratteristiche sonore ed espressive differenti.

Il concerto Harpe Mundi si svolge attraverso un percorso dotato di poetica autonomia e di matura sintesi espressiva in un crescendo fatto di lirismi, evocazioni, allusioni, ritmi, variazioni e virtuosismi che invariabilmente rapiscono e incantano ogni ascoltatore.

Abbonamento Soci a tutti i concerti € 70 comprensivo di sconti dedicati ai concerti in collaborazione.

Ingresso al concerto gratuito per i soci.

Per i non soci, elargizione liberale a sostegno delle attività dell’Associazione a partire da € 10.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: info.associazionepan@gmail.com

Curriculum:

Vincenzo Zitello, arpista, compositore concertista, polistrumentista, innovatore, inizia giovanissimo lo studio della musica alla scuola civica di Sesto San Giovanni.

Primo divulgatore e pioniere dell’arpa celtica in Italia dal 1977, ha studiato in Bretagna al “Ti Kendal’h” con Dominig Bouchaud e Mariannig Larc’hantec nel 1980/1990 e in Italia con l’arpista classica Lisetta Paleari.

Dal 1980 si è perfezionato con Alan Stivell in Arpa Bardica (Clarsach) e canto Gaelico e Britannico.

Ha accompagnato il poeta Allen Ginsberg.

Compone musica sacra per il Vaticano dal 1995 al 2000, nel ’95 un’ ”Ave Maria” che presenta dal vivo ad “Eurhope”, a Loreto, alla presenza del Papa Giovanni e nel 2000 una messa per il Giubileo, pubblicata da Famiglia Cristiana.

Ha tenuto Master Class al Conservatorio di Parma, Pesaro e Como e al Festival Internazionale “Rencontre de la Harpe Celtique” di Dinan (Bretagna – Francia).

Ha fatto parte della giuria del “Prix du Trophée de Harpes Camac” al Festival Interceltique de Lorient (2010) e del Festival Internazionale delle Arpe a Salsomaggiore Terme dal 2010 al 2024 e alla scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo (Cn) nel 2015/16.

E stato direttore artistico del Festival D’Arpe di Viggiano (Pz) dal 2007 al 2017 dove ha fondato la rinascita dell’arpa Viggianese, Ha collaborato con Ivano Fossati, Franco Battiato, Alan Stivell e moltissimi altri musicisti. Ha partecipato a piu di 120 registrazioni in progetti discografici come “Special Guest” e ha pubblicato 13 album solistici distribuiti in tutto il mondo. Svolge attività concertistica internazionale.

