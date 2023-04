Infrastrutture, Rixi: «Chiuso l’iter del Mit, 75,5 milioni su prolungamento metro Genova»

Serviranno per il completamento della stazione della metro Martinez/Terralba. Prossimo e ultimo step il via libera in Conferenza unificata Stato-Regioni prevista per il prossimo 2 maggio

«Il Mit ha concluso l’iter per il via libera alla proposta di ripartizione delle risorse del Fondo Investimenti destinate al trasporto rapido di massa. Per il Comune di Genova sono stati stanziati 75,5 milioni – dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi -. I fondi potranno essere utilizzati per il prolungamento della linea della metropolitana a Rivarolo e per il completamento della stazione della metro Martinez/Terralba. Prossimo e ultimo step il via libera in Conferenza unificata Stato-Regioni prevista per il prossimo 2 maggio».

