25 Aprile nel Parco del Beigua: visite all’abbazia di Tiglieto, biowatching con la lente e Florarte ad Arenzano

Per il fine settimana il Parco ha messo in campo un programma ricco e variegato. Ecco come prenotare tutte le iniziative

Si inizia sabato 22 al pomeriggio con la visita guidata all’Abbazia di Tiglieto; prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Per le famiglie, ma anche per chi è incuriosito dal micromondo che si nasconde tra l’erba e i fiori dei prati, l’appuntamento è domenica 23 aprile a Sassello per un tranquillo biowatching. Grazie all’uso di speciali lenti da applicare allo smartphone esploreremo gli aspetti più minuti dell’ecosistema e comprenderemo come tutto sia collegato da “fili invisibili”. Da non dimenticare una lente di ingrandimento e qualche barattolo, oltre al pranzo al sacco! Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 10,00 a persona.

Per la Festa della LIberazione, invece, escursione tematica lungo il sentiero della memoria: dal Passo del Turchino seguendo l’Alta Via dei Monti Liguri, fino al Santuario dei Martiri del Turchino per poi proseguire fino a Forte Geremia.

Ma questo è anche il fine settimana di FlorArte, la manifestazione organizzata dal Comune di Arenzano che dal 23 al 25 aprile animerà il parco e la serra monumentale di Villa Negrotto Cambiaso.

Domenica 23 un doppio appuntamento.

Al mattino due turni di visite guidate al Parco (alle 10 e alle 11:30): un viaggio esotico tra esemplari di specie botaniche, anche rare e curiose, provenienti da tutto il mondo (prenotazione obbligatoria on-line), nel pomeriggio laboratorio didattico per famiglie per conoscere i fiori del Beigua e provare a realizzarli con la tecnica del quilling, la filigrana di carta. Non è necessaria la prenotazione, il laboratorio verrà ripetuto alle ore 15-16-17

La attività del Parco a FlorArte sono gratuite, grazie al contributo del Comune di Arenzano.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua – Coop. Dafne)

Mi piace: Mi piace Caricamento...