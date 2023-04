Manifestazione contro gli animali nel circo, cento animalisti in piazza Rossetti

Oggi, in piazza Rossetti alla Foce, hanno manifestato Animalisti Genovesi, Gaia Animali e Ambiente, Lav e La Collina dei Conigli nel giorno dell’inaugurazione degli spettacoli del Madagascar Circus. Presenti anche esponenti dei Verdi e della Lista Rossoverde

Ancora una volta gli animalisti manifestano contro gli animali nei circhi. Ci tengono a dire che non sono contro lo spettacolo circense in sé e che, anzi, uno spettacolo come quello del “Cirque du soleil”, fatto di acrobati, clown e illusionisti, è apprezzabilissimo, ma sottolineano che lo spettacolo con gli animali in cattività è superato, proprio come lo “spettacolo” della donna barbuta o dell’uomo con tre gambe, persone con diverse forme di disabilità che nell’Ottocento si spostavano di città in città traendo guadagno dal mettere in mostra le proprie malformazioni. Poi si pose, finalmente, una questione etica e questo genere di esibizioni non fu più ritenuto accettabile. Allo stesso modo, la sensibilità contemporanea non può più accettare che animali vengano usati in condizioni che nulla hanno a che fare con la propria natura.

«Attraverso materiale informativo ricorderemo ai genovesi che obbligare gli animali ad esibirsi nei circhi è ormai uno spettacolo anacronistico e fortemente diseducativo nei confronti delle giovani generazioni, che la sola prigionia di animali esotici, anche di grandi dimensioni, è una crudeltà a cui bisogna porre fine – spiegano le associazioni che hanno partecipato al presidio -. In attesa dell’attuazione della legge nazionale già approvata nel luglio dello scorso anno, che impone da fine dell’esibizione degli animali da fine 2024, chiediamo ai cittadini di non sostenere i circhi che sfruttano gli animali e chiediamo ai circensi di iniziare a dare un diverso futuro agli animali cercando collocazioni più rispettose della loro etologia».

Erano presenti Fabio Dolia, portavoce di Animalisti Genovesi insieme agli attivisti delle diverse associazioni e a tanti animalisti che, sentito dell’iniziativa, hanno voluto partecipare.

Dall’inizio avevano annunciato la loro presenza i vertici di Europa Verde-Verdi, oggi rappresentati da co portavoce Angelo Spanò e da Francesca Ghio, consigliera comunale della Lista Rossoverde.

Mi piace: Mi piace Caricamento...