Domani in piazzale Kennedy il presidio animalista davanti al circo

Partecipano le associazioni Animalisti Genovesi, Gaia Animali e Ambiente, Lav e La Collina dei Conigli nel giorno dell’inaugurazione degli spettacoli del Madagascar Circus che si vanta di avere 100 animali al seguito

«Attraverso materiale informativo ricorderemo ai genovesi che obbligare gli animali ad esibirsi nei circhi è ormai uno spettacolo anacronistico e fortemente diseducativo nei confronti delle giovani generazioni, che la sola prigionia di animali esotici, anche di grandi dimensioni, è unacrudeltà a cui bisogna porre fine – spiegano le associazioni-. In attesa dell’attuazione della legge nazionale già approvata nel luglio dello scorso anno, che impone da fine dell’esibizione degli animali da fine 2024, chiediamo ai cittadini di non sostenere i circhi che sfruttano gli animali e chiediamo ai circensi di iniziare a dare un diverso futuro agli animali cercando collocazioni più rispettose della loro etologia».

«Nel mondo già 27 Paesi hanno vietato lo sfruttamento degli animali nei circhi, la legge italiana ha bisogno delle norme attuative, quindi chiediamo al mondo politico di dare un’accelerazione a questo iter – proseguono le associazioni-. Nel frattempo già da ora è vietata la riproduzione in cattività e l’acquisizione di nuovi animali, su questo vigileremo. Invitiamo i cittadini ad unirsi alla manifestazione per dare una testimonianza che i tempi devono cambiare, basta animali usati come marionette, che vengano approvati al più presto i decreti attuativi e che il Comune di Genova faccia rispettare le norme comunali e nazionali, già in vigore da tempo, sugli spazi minimi destinati aglianimali in base ai criteri stabiliti dal CITES».

«Il circo senza animali è possibile ed è bellissimo – sottolinea il presidente di Gaia Animali & Ambiente, Edgar Meyer -. Non ha domatori con la frusta, non ha ammaestratori con i bastoni, non ha addestratori con scariche di corrente. Ha detto addio all’anacronistico circo ottocentesco con la donna barbuta e la donna cannone. I protagonisti sono acrobati, contorsionisti, equilibristi, giocolieri, mimi, ballerini e clown: veri artisti o atleti».

Il presidio comincerà alle 16:30.

Sarà presente il co portavoce dei Verdi Angelo Spanò.

