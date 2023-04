Da ieri sera chiusa via della Superba in direzione aeroporto fino al 31 agosto

Il tratto è quello compreso tra l’accesso lato rotatoria d’Acri e la biforcazione in cui confluiscono entrambe le corsie di marcia è chiuso da ieri sera alle 20:00 e per cinque mesi

L’ordinanza è stata firmata ieri e recita che «L’impresa Pizzarotti & C. S.p.A ha presentato istanza in data 29.03.2023 con la quale ha richiesto l’emissione del provvedimento di modifica della viabilità in un tratto di via della Superba nel territorio del Municipio VI Medio Ponente, per l’esecuzione di Interventi prioritari in ambito portuale» e che si rende necessario «istituire il divieto di transito per la direttrice “Aeroporto” nel tratto di via della Superba compreso tra l’accesso lato rotatoria d’Acri e la biforcazione in cui confluiscono entrambe le corsie di marcia».

È stato «Ritenuto opportuno confermare la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità» ed è stata istituito il divieto di transito per la direttrice “Aeroporto” nel tratto di via della Superba compreso tra l’accesso lato rotatoria d’Acri e la biforcazione in cui confluiscono entrambe le corsie di marcia».





