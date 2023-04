Pluripregiudicato e denunciato per stalking cerca di iscriversi in associazione di volontariato fingendosi incensurato. Denunciato

L’uomo, non residente nel Comune di Genova, voleva iscriversi in una nota associazione di Sampierdarena che si cura anche di numerosi minori. Su di lui pendeva un rintraccio per l’elezione di domicilio a seguito di una denuncia per stalking. Fermato ieri dalla Polizia locale

La procura di Modena aveva emesso a suo carico un rintraccio per l’elezione di domicilio a seguito di una denuncia per stalking. In più ha “a curriculum” una serie di precedenti. L’uomo, non residente a Genova, aveva cercato di iscriversi a una nota e importante associazione di volontariato della zona di Sampierdarena che si cura anche di numerosi minori, dichiarando di essere incensurato e senza carichi pendenti, condizione necessaria per chi voglia farne parte. L’associazione lo aveva rifiutato, evidentemente accorgendosi, nonostante le sue false attestazioni, che non era persona idonea a partecipare al volontariato.

Ieri pomeriggio l’uomo è stato fermato dalla Polizia locale e si è dimostrato insofferente ai controlli, tanto che gli agenti lo hanno accompagnato in Questura per l’identificazione. Lì hanno scoperto che su di lui pendeva il rintraccio per l’elezione di domicilio. In tasca gli hanno trovato il foglio in cui l’associazione gli negava l’iscrizione anche se aveva attestato il falso dicendosi incensurato. È stato denunciato per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

