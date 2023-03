Polizia locale e Guardia di Finanza chiudono due centri estetici abusivi a Certosa

Il nucleo di Polizia Commerciale del reparto Sicurezza Urbana e i Baschi Gialli sono partiti da indagini sul lavoro nero. Giunti sul posto si sono resi conto che entrambe le attività erano completamente abusive

Due negozi di estetica, uno in via Piccone e uno in via Cadamostro, erano aperti al pubblico, ma una situazione di completo abusivismo.

Il proprietario del primo, dove operava anche una dipendente, non s’era nemmeno scomodato a presentare la dichiarazione di inizio attività né, tantomeno, aveva indicato il direttore tecnico, necessario sia per le attività di estetica sia per i parrucchieri. Il secondo, che aveva più dipendenti, non aveva presentato la comunicazione di trasferimento di impresa con contestuale nomina del direttore tecnico.

In entrambi i casi seguirà la segnalazione per la chiusura delle attività abusive alla direzione Commercio per i provvedimenti del caso.

In copertina: le sedi dei centri estetico abusivi

