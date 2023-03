L’Idrografico riceve la Bandiera d’Istituto, domani piazza Matteotti e zone limitrofe chiuse al traffico dalle 7:00

Venerdì 31 marzo 2023 l’Istituto Idrografico della Marina, con una cerimonia solenne, riceverà la Bandiera d’Istituto, concessa con il D.P.R. del 20 aprile 2022, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, del capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Enrico Credendino e delle massime autorità civili, militari e religiose. Sui social non mancano le polemiche per l’impattante palco che copre la facciata del Ducale

Nella via Petrarca, piazza Giacomo Matteotti, in via San Lorenzo nel tratto compreso tra piazza Matteotti e piazza San Lorenzo viene istituito il divieto di circolazione il giorno 31 marzo 2023 dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessate esigenze. Sarà sempre garantito il transito pedonale in sicurezza ed il transito veicolare ai mezzi di emergenza in attività di soccorso e di pronto intervento h 24 ed ai titolari di passi carrai autorizzati.

La cerimonia si svolgerà a Genova, in piazza Matteotti dalle ore 09:45, seguiranno poi, nella Sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale le celebrazioni per i 150 anni dalla fondazione dello stesso Istituto Idrografico della Marina, istituito con il Regio Decreto n.1205 del 26 dicembre 1872.

In città non sono mancate polemiche, che stanno infuriando sui social, per l’impattante palco costruito in piazza Matteotti e che copre la facciata di Palazzo Ducale.

L’Istituto Idrografico della Marina, fondato a Genova nel 1872 e attualmente ubicato presso il Forte San Giorgio, su uno dei bastioni della cinta muraria cinquecentesca del capoluogo di regione ligure, è un Organo cartografico dello Stato ed è responsabile del servizio idrografico nazionale e della produzione di tutta la documentazione nautica ufficiale relativa ai mari italiani. La sua area di competenza copre oltre 550.000 chilometri quadrati, con uno sviluppo costiero di circa 8.000 chilometri. Una regione di grandioso interesse strategico, situata al centro del Mediterraneo, dividendolo in due bacini, e alla confluenza delle principali rotte marittime internazionali che collegano l’Europa occidentale con il Medio e l’Estremo Oriente. L’Istituto ha, inoltre, i fondamentali compiti di concorrere alla sicurezza della navigazione, sia militare che mercantile, alla difesa della nazione e alla conoscenza e alla valorizzazione di tutto ciò che riguarda il mare, dal punto di vista tecnico, scientifico, ambientale e culturale.

