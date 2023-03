La febbre del venerdì sera: un investimento di pedone e due denunce per guida in stato di ebbrezza della Polizia locale

Il bilancio dell’incidente occorso poco prima delle 22:30 in piazza della Vittoria, sul lato di via Diaz: tre le persone soccorse. Le guide in stato di ebbrezza contestate in piena notte in corso Europa e corso Italia

Per l’incidente in in piazza della Vittoria i soccorsi sono intervenuti in codice rosso per dinamica, motivo per cui il 118 ha inviato anche l’automedica Golf 1. Tre le persone coinvolte nel sinistro, tutti uomini. Soltanto due sono poi state trasportate in ospedale, entrambe al pronto soccorso del Galliera, in codice giallo, di media gravità.

Nel corso della notte due le persone denunciate dalla Polizia locale per guida in stato di ebbrezza. Il primo è un neopatentato, che doveva essere per legge ad “alcol zero” e invece è risultato al test con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. È successo alle 3:40 in corso Europa all’altezza di via Mosso.

La Polizia locale è dovuta intervenire anche in corso Italia, all’altezza del Baretto, per un incidente stradale avvenuto alle 4:00 del mattino. Uno dei guidatori si era messo alla guida con concentrazione di alcol nel sangue superiore a 1,5 grammi litro. Anche lui è stato denunciato.

In entrambi i casi le patenti sono state ritirate.

In copertina: foto di repertorio

