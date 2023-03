In rete il video dell’uomo pestato in corso Perrone: una donna si accanisce quando lui è già a terra esanime

Tutto è successo poco prima delle 6 di questa mattina fuori da una nota discoteca. Nel corso di una rissa per strada è rimasto ferito un trentacinquenne che è stato intubato e trasportato urgentemente al San Martino per una grave commozione cerebrale. Quando già era a terra esanime una donna si è accanita su di lui colpendolo violentemente e ripetutamente con la borsetta proprio al capo. L’uomo è stato poi soccorso dal 118 e trasportato al San Martino in condizioni gravissime

Non pubblicheremo il video che gira vorticosamente per le messaggerie e sui social: è decisamente troppo violento. Ma ve lo descriviamo. L’uomo si vede già a terra. Sul posto si avvicinano diverse persone mentre parte dei partecipanti alla rissa, si presume, si sono già allontanati. Mentre l’uomo è privo di conoscenza, una donna si avvicina. Un’altra tenta di fermarla, ma non ci riesce. Lei colpisce sulla faccia ripetutamente il corpo dell’uomo privo di sensi. Nessuno soccorre il ferito. Qualcuno, finalmente, ferma la donna che, con altre persone, si allontana poi tranquillamente lasciando a terra il trentacinquenne, palesemente in pessime condizioni.

Sarà il fratello dell’uomo pestato a chiamare il 112 quando tutto era già finito. I Carabinieri sono, per questo, arrivati quando ormai sul posto non c’era più nessuno dei contendenti. I video che girano in rete (perché qualcuno ha ripreso mentre la donna infieriva sul trentacinquenne fuori conoscenza), insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, li aiuteranno a identificare i partecipanti alla rissa. Per adesso indagano per lesioni e rissa, ma la posizione dei coinvolti si potrebbe aggravare sulla base delle condizioni dell’uomo ora ricoverato al San Martino dove è arrivato intubato e in codice rosso, il più grave, che indica il grave pericolo di vita.

Il trentacinquenne è già noto alle forze dell’ordine per aver partecipato ad altre risse in passato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...