La protesta degli edili in rivolta contro i crediti incagliati. La rabbia delle imprese: «Rischiamo il fallimento»

Oltre 500 i mezzi in strada pr partecipare ai cortei che hanno composto la manifestazione del gruppo apolitico “Basta Crediti Incagliati”. La manifestazione è arrivata in piazza De Ferrari dove continua il presidio – FOTO E VIDEO

La maggior parte dei mezzi resta parcheggiata iin via XX Settembre mentre il presidio a De Ferrari continuerà fino al pomeriggio.

Le aziende edili dicono di essere sull’orlo del fallimento se i crediti incagliati non verranno sbloccati.

Qui la situazione della viabilità alle 13:00:

Da De Ferrari fino all’incrocio con via Ceccardi strada chiusa (utilizzata come parcheggio mezzi dei manifestanti)

come tra via Ceccardi e l’incrocio con via fieschi

Via Vernazza a senso contrario (per chi esce dai parcheggi)

Svolta via Ceccardi-piazza Dante chiusa

QUI le motivazioni della protesta

Video di Marinella Accinelli, Christian Spadarotto, Manuel Moreno, Nico Cadosch

