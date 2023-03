Il trasporto eccezionale è così eccezionale che si incastra nel sottopasso di via Ronchi

Per mezz’ora la viabilità in direzione levante è stata fermata dal grosso mezzo, troppo alto per sfilare via dalla struttura

Mezz’ora di brivido sia per l’autista del mezzo sia per la Polizia locale che hanno avuto a che fare con l’emergenza viaria. Alle 4:00 di stanotte (i mezzi eccezionali viaggiano proprio di notte per evitare di congestionare il traffico diurno) il mezzo, regolarmente autorizzato, si è incastrato nel sottopasso di via Ronchi, nel quartiere di Multedo. Facile immaginare che ne sarebbe stato della viabilità se fosse successo di giorno. Per fortuna, il traffico a quell’ora è molto ridotto.

Quattro le pattuglie di Polizia locale che sono arrivate sul posto per gestire il problema e la viabilità. Alle 4:30 il mezzo è stato disincastrato e il transito in via Ronchi è stato riaperto.

In copertina: foto di repertorio

