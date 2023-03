Dietro l’incendio della baracca vicino alla sopraelevata una storia di povertà e solitudine

A causare il rogo è stata la fiammella di una candela accesa da un senza fissa dimora nella stamberga in cui si riparava dal freddo e in cui dormiva

L’incendio che questa mattina ha costretto a chiudere per un’ora e in quarto (dalle 8:15 alle 9:30) la rampa di via di Francia della sopraelevata è stato causato dalla fiamma di una candela accesa un una baracca adiacente il cantiere della nuova viabilità.

All’interno di quel rifugio di fortuna viveva un senza fissa dimora richiesto intervento aster per pulizia strada. È stato l’uomo ad accendere la candela la cui fiamma si è poi propagara all'”arredamento” improvvisato della baracca e ha scatenato il rogo.

La Polizia locale, sul posto anche per la viabilità e per permettere l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, hanno informato i servizi sociali delle condizioni in cui viveva il clochard, che ha perso quel poco che aveva nell’incendio e che stanotte non avrà nemmeno quel riparo in cui rifugiarsi.

L’uomo è stato poi accompagnato nella sede della Pl di piazza Ortiz per il fotosegnalamento e per l’eventuale denuncia per aver originato l’incendio.

In copertina: foto di repertorio



