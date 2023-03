A Quinto chiazza verde in mare: era colorante per il tracciamento delle perdite come quello gettato ieri nella fontana di De Ferrari

Oggi alle 13:40 è stata segnalata la presenza del colorante verde intenso. Si trattava di fluorescina, la sostanza organica che viene immessa nelle acque di scarico quando si deve individuare una perdita. Intanto è stata scoperta la ragione della misteriosa macchia sull’asfalto in viale Brigate Partigiane: era una doppia perdita d’acqua che si mischiava con residui oleosi presenti sulla carreggiata

La chiazza verde in mare è stata segnalata da da molte persone in via Quinto, dove sbocca via Majorana. Sul posto sono arrivate le pattuglie del distretto 9 dell’Unità territoriale Ponente della Polizia locale e dagli spacialisti del nucleo Ambiente del reparto Sicurezza Urbana. È stato verificato che il colore verde intenso era una chiazza di fluorescina, il colorante atossico usato per verificare perdite e sbocco di canali sotterranei naturali. Nessun pericolo per la salute, dunque: il colorante in mare si dissolve in capo a qualche ora.

Intanto è stato risolto il giallo della chiazza oleosa che non si riusciva a rimuovere da ieri sera in viale Brigate Partigiane e che si riformava nonostante i tentativi di bonifica. Si trattava di una perdita d’acqua in due distinti punti, probabilmente dall’impianto di irrigazione delle aiuole, che diventava irridescente a contatto con i depositi di sostanza oleosa sull’asfalto che si accumulano normalmente in ogni tratto stradale nel tempo. I tecnici Iren hanno effettuato un sopralluogo per individuare le perdite, Amiu è intervenuta con la spazzatrice e Aster ha rimosso le transenne posizionate quando non si riusciva a venire a capo del fenomeno del liquido che continuava a riaffiorare per la sicurezza di chi passava in quel tratto. Si è così scongiurata la necessità di scarificare.

