La Polizia locale arresta per tentato omicidio l’aggressore col machete. Aveva già accoltellato un uomo

Habib Mannaai, che ieri pomeriggio ha aggredito brandendo il machete un cittadino straniero a Caricamento, aveva già ferito col coltello un’altra persona a Pré nel gennaio del 2018 ed aveva scontato la pena a Marassi

La Polizia locale del nucleo Centro Storico dell’Unità territoriale Centro ha sventato il peggio perché era proprio lì, in piazza Caricamento, per intervenire sulla situazione di degrado che continua a peggiorare da mesi. È intervenuta mentre la colluttazione era ancora in corso, con il bersaglio del cittadino tunisino, un africano, che con l’aiuto di un connazionale presente al momento dell’aggressione si stava difendendo: sarebbe bastato un solo colpo di quella mannaia con la lama lunga quasi 50 centimetri a farlo finire al Creatore.

Mannaai è stato immediatamente fermato dalla Pl e portato al pronto soccorso del Galliera in codice giallo, perché, per difendersi e togliergli di mano il machete, gli altri uomini lo avevano ferito. Nella notte la decisione della Polizia locale di arrestarlo per tentato omicidio. Perché se gli agenti non fossero stati proprio lì, a fermare la colluttazione, l’aggressione sarebbe potuta diventare una tragedia.

Le peggiori conseguenze sono state evitate grazie al presidio della Polizia locale che ha impresso un ulteriore giro di vite sulle situazioni di illegalità e degrado del centro storico che sono evidenti ormai anche nelle zone più frequentate dai genovesi e più turistiche, come la Darsena e, appunto, Caricamento e Sottoripa. Con pressing che da mesi viene esercitato su via Pré, i pusher si sono trasferiti proprio in quelle aree. A Caricamento e zone limitrofe sono stati arrestati dalla Polizia locale già diversi spacciatori. Le tensioni tra gli africani, che nello spaccio non sono “territoriali” e i magrebini che invece puntano a controllare il territorio erano evidenti a chiunque passasse da lì e soprattutto ai commercianti della zona, esasperati.

Tutta l’aggressione è stata ripresa dalle immagini delle telecamere di sicurezza cittadine.

Ieri anche la potenziale vittima di Mannaai è stata fermata. Si tratta di un cittadino africano, poi denunciato dalla Polizia locale per l’inosservanza delle leggi sull’immigrazione.

