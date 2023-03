Domenica il trio Amato Mannini De Marco apre la rassegna “L’Ortica in Jazz”

Teatro dell’Ortica e Assoartisti Confesercenti presentano “L’Ortica in jazz”, minirassegna nell’ambito della stagione teatrale 2023 “Palindromi”. Tre appuntamenti – domenica 5, 12 e 19 marzo, sempre alle 18,30 – che vedranno esibirsi sul palco di via Salvador Allende 48 alcune delle più interessanti formazioni jazz del panorama genovese

Si inizia domenica prossima, 5 marzo, con il trio composto da Andrea Amato al contrabbasso, Matteo Mannino alla tromba e Zeno De Marco al piano: iscritti ai conservatori di Genova e Alessandria, questi tre musicisti emergenti si sono già fatti apprezzare nei principali jazz club della Liguria offrendo la loro particolare rivisitazione degli standard jazz.

A seguire, domenica 12 marzo sarà la volta del Trio Bêbado con Enrico Capilli alla voce, Gioele Mazza alla chitarra e Nicola Marogna a basso, percussioni, cavaco e mandolino. Infine, domenica 19 concluderanno la rassegna Stefano Mati al sax, Gianluca Gallucci al contrabbasso e Alessandro Negri alla batteria. E dopo ciascun concerto, spazio alle jam session con quanti vorranno partecipare.

«Con questa iniziativa in collaborazione con il Teatro dell’Ortica, Assoartisti rinnova il proprio impegno nella valorizzazione dei musicisti più promettenti della nostra città, sulla scorta delle rassegne Jazz in the Caruggi e Jazzando inGenova organizzate nel corso 2022», ricorda Andrea Artioli, coordinatore di Assoartisti Genova.

Biglietto intero 12 euro, ridotto 10 euro per under 14, over 65, soci Coop, Genova Musei, possessori di Green Card e studenti universitari. Prevista una riduzione anche per quanti si presenteranno con il proprio strumento per partecipare alle jam session. Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonare allo 010.8380120 (da lunedì a venerdì ore 10-16), organizzazione@teatrortica.it, www.teatrortica.it



