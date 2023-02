Si chiude alle 13 l’allerta per neve nell’entroterra di Genova, ma restano vento di burrasca forte e freddo

Resta l’avviso meteorologico per vento di burrasca forte settentrionale limitatamente alle zone di centro ponente: l’avviso sarà valido sia per oggi, lunedì 27, sia per domani martedì 28 febbraio, con la conseguente chiusura per il terzo giorno consecutivo della sopraelevata a moto, telonati e furgonati oltre che di parchi, giardini e cimiteri. Prosegue l’allerta neve per l’entroterra di Savona

Confermata la chiusura dell’allerta gialla per neve sui versanti padani di levante e i comuni interni del centro alle ore 13:00 di oggi, lunedì 27 febbraio. Confermato anche il passaggio da arancione a gialla, sempre alle 13.00, per i versanti padani di ponente l’allerta, in questa zona, proseguirà fino alle 13 di domani, martedì 28 febbraio.

Nevicate hanno interessato le zone interne della regione, in particolare i versanti padani, con i fiocchi che si sono spinti a ridosso della costa soprattutto nel savonese. I nivometri della rete Omirl, da inizio evento, segnano (aggiornamento alle ore 11.00): Monte Settepani 48 cm (dato parziale), Ferrania-Cairo Montenotte 25, Dego Girini 34, Urbe Vara Superiore 23, Campo Ligure 6, Amborzasco-Santo Stefano d’Aveto 3, Scurtabò-Varese Ligure 5, Varese Ligure 8, Cuccarello-Sesta Godano 10.

Temperature rigide nelle zone interne, con queste minime registrate in alcune stazioni: Pieve di Teco (Imperia) 2.3, Calizzano (Savona) -1.9, Cairo Montenotte (Savona) -0.1, Busalla (Genova) 0.8, Santo Stefano d’Aveto (Genova) -4.0, Varese Ligure (La Spezia) 1.1. I valori più freddi, ovviamente, in quota: -9.3 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia, 1845 metri), -8.0 a Pratomollo (Borzonasca, Genova, 1520 metri), -6.8 a Monte Settepani (Osiglia, Savona, 1375 metri). Nei capoluoghi di provincia, alle 11.00, si registravano 6.3 gradi a Genova Centro Funzionale, 4.6 a Savona Istituto Nautico, 9.8 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 8.3 a La Spezia.

Venti settentrionali con raffiche di burrasca forte su molte zone della regione: raffica a 154.4 km/h al Lago di Giacopiane, nell’entroterra di Levante, 122.8 a Fontana Fresca, alle spalle di Sori (Genova). In costa da segnalare raffiche a 93.2 km/h a Marina di Loano, 85.3 ad Arenzano Porto, 76 a Portovenere.

Mentre nelle altre zone interne le precipitazioni nevose andranno sostanzialmente esaurendosi, tra il pomeriggio e la serata di oggi è attesa una pausa anche sui versanti padani di Ponente (zona D). Una nuova ripresa delle nevicate è prevista durante la prossima notte, con fenomeni prevalentemente deboli fino a metà giornata.

Permarranno ancora i venti settentrionali con raffiche di burrasca forte in particolare sulle zone di centro Ponente; tuttavia anche a Levante saranno presenti venti intensi con possibili raffiche di burrasca.



Il freddo continuerà a interessare un po’ tutta la regione, con disagio più accentuato nelle zone interne, in particolare sui versanti padani.

OGGI LUNEDI’ 27 FEBBRAIO Nevicate fino a moderate su D tendenti a divenire deboli dal primo pomeriggio con accumuli compresi tra 2-5 cm a fondovalle e su zone sensibili, più elevati a quote maggiori. Deboli nevicate su comuni interni di B (Savonese) con locali accumuli tra 1 e 3 cm oltre 300m-400m. Fenomeni in temporanea attenuazione o esaurimento in serata (nuova ripresa nelle ore notturne di martedì). Venti settentrionali su ABCDE con raffiche fino a burrasca forte (90-100 km/h), in attenuazione su CE. Disagio fisiologico fino a molto freddo, localmente anche su B .





DOMANI MARTEDI’ 28 FEBBRAIO Deboli nevicate durante la notte e fino alla tarda mattinata su D con accumuli fino a 2- 3 cm su zone sensibili. Possibili spolverate su A interno e B interno (parte occidentale) oltre 300-500 m. Venti settentrionali su ABCDE con raffiche fino a burrasca forte (90-100 km/h) su ABD, burrasca su CE (70-80 km/h) con punte maggiori sui crinali. Disagio fisiologico fino a molto freddo localmente anche su coste di B. Mare fino a molto mosso su capi esposti di A, agitato a largo.



DOPODOMANI MERCOLEDI’ 1 MARZO Nuova ripresa delle precipitazioni dal mattino con deboli nevicate su DE oltre 400-500 m a tratti moderate su D, con accumuli maggiori di 3-5 cm. Venti settentrionali su ABCDE con raffiche fino a burrasca (70-80 km/h) con punte maggiori sui crinali. Disagio fisiologico per freddo su DE e localmente su B.



La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.



