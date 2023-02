Ada Genova, consegna generi alimentari alle famiglie del territorio individuate dalla Comunità di Sant’Egidio

Corretta alimentazione e stili di vita alla base del progetto dell’associazione impegnata per i diritti degli anziani

Nell’ambito del progetto nazionale Ada “Generazioni sostenibile”, Ada Genova promuove un’iniziativa di solidarietà legata ai bisogni del territorio. Una consegna di generi alimentari verrà effettuata presso la sede Ada Genova a Certosa – Via Jori 62r – nella mattinata di domani 28 febbraio a partire dalle 10,30. Le famiglie che riceveranno i pacchi sono state individuate dalla Comunità di Sant’Egidio. Per rispondere agli elementi di criticità del contesto attuale è necessario promuovere una cultura della sostenibilità attraverso una fase di sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle risorse naturali ed alimentari per una riduzione dello spreco alimentare ed un consumo sostenibile e responsabile. L’azione principale da svolgere è sicuramente sensibilizzare e informare la cittadinanza in materia di educazione alimentare in quanto è assodato che vi sia un legame tra cibo e salute. Una corretta alimentazione e stili di vita funzionali favoriscono infatti un invecchiamento attivo della popolazione e la prevenzione di molteplici patologie. A beneficio dei soggetti in situazioni di svantaggio sociale per sostenere una corretta alimentazione sono stati attivati “magazzini solidali”, come nel caso di Ada Genova, che favoriscono il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari, permettendo di ridurre lo spreco generato dalle eccedenze dell’industria di prodotti non più commercializzabili della grande distribuzione e del settore agroalimentare. L’iniziativa si terrà anche a Savona il 6 marzo e a La Spezia il 9 marzo.

Parteciperanno all’iniziativa:

Alba Lizzambri, segretaria generale Uil Pensionati Liguria

Ellida Brigati, presidente ADAcon Genova

Roberto Cevasco, presidente Ada Genova e Liguria Odv

Marcello Notari, Coord. Reg Ada Liguria.

Sant’Egidio

