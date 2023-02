Tutto esaurito per la prima della “Tosca” di Puccini al Carlo Felice

Toti: «Dai concerti ai musei, passando per eventi e festival, la nostra Regione mette a disposizione di cittadini e turisti un panorama culturale unico, vivace e ricco»

Grande successo di pubblico questa sera al Teatro Carlo Felice di Genova, che ha registrato numeri da tutto esaurito in occasione della prima della ‘Tosca’. L’opera, tra i più noti capolavori di Giacomo Puccini, è in programma fino a domenica 5 marzo.

“Questa sera va in scena in caposaldo dell’opera, che dimostra una volta in più quanto sia prestigioso il programma culturale che offre la Liguria – ha commentato ieri il presidente e assessore alla Cultura dI Regione Liguria Giovanni Toti, presente allo spettacolo –. Dai concerti ai musei, passando per eventi e festival, la nostra Regione mette a disposizione di cittadini e turisti un panorama culturale unico, vivace e ricco”.

A margine dello spettacolo, il presidente Toti ha salutato il sovrintendente del Carlo Felice Claudio Orazi e Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova, «che ha magistralmente curato con il suo stile inconfondibile regia, scene e luci della ‘Tosca” per una collaborazione di altissimo livello: un segnale importante del fare sistema tra eccellenze in Liguria, anche nel mondo della cultura» recita una nota della Regione, che continua «Seguendo quella che è ormai una consuetudine per gli spettacoli offerti dai teatri liguri, anche la locandina della Tosca è stata protagonista del maxischermo del Palazzo della Regione: un’occasione promozionale in più per informare i cittadini sugli eventi culturali in programma nel territorio».

Mi piace: Mi piace Caricamento...