“Stand Up, Aristofane!”, il grecista Paduano e Paolo Rossi lunedì nel foyer del Teatro Ivo Chiesa

Ma i Greci hanno inventato anche la stand-up comedy?! Si chiude all’insegna della comicità la rassegna dedicata al teatro antico Arrivano…i Greci! – promossa dal Teatro Nazionale di Genova in vista dell’Orestea di Eschilo con la regia di Davide Livermore (in programma dal 14 marzo)

Lunedì 27 febbraio alle ore 17.45 nel Foyer del Teatro Ivo Chiesa il grecista Guido Paduano, uno dei massimi esperti di teatro antico in Italia, e il popolare attore Paolo Rossi sono i protagonisti dell’incontro intitolato Stand Up, Aristofane! Conduce la giornalista del Secolo XIX Roberta Olcese.

Da Le Rane a Le vespe, da Le nuvole a Gli Uccelli,del commediografo ateniese Aristofane, vissuto nel V secolo a. C., ci restano undici commedie complete, inimitabili per ricchezza di invenzioni, poesia, violenza di satira e linguaggio. Ma Aristofane non fece scuola: la commedia occidentale, più o meno fino alla Rivoluzione francese, trasse personaggi e trame da Menandro e Plauto, non da lui.

Aristofane non scriveva sulla base di quella che noi oggi definiamo “trama” ma costruiva piuttosto una galleria di scene con un filo conduttore minimo, partendo da temi problematici (e a tutt’oggi irrisolti), come la guerra e la pace, la corruzione politica, l’utopia di un buongoverno, il potere delle donne. Rivisitata o in edizione originale, Lisistrata è stata l’unica commedia entrata nei repertori teatrali (ricordiamo una recente versione di Tullio Solenghi con Elisabetta Pozzi nel ruolo della protagonista, che istiga le donne di tutta la Grecia allo sciopero del sesso per costringere gli uomini a interrompere le guerre).

Accompagnato dal chitarrista Emanuele Dell’Aquila, Paolo Rossi – attualmente in tour con lo spettacolo Pane o libertà, che unisce stand-up a commedia dell’arte e commedia greca – rileggerà Aristofane a suo modo, proponendo un monologo inedito, ideato appositamente per l’occasione. L’introduzione e le notazioni dotte saranno a cura di Guido Paduano, che nel corso della sua carriera ha tradotto tutti i testi di Aristofane.

La rassegna Arrivano… i Greci!, realizzata con il sostegno di BPER Banca, Finseae con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha trovato grande riscontro nel pubblico genovese, che di volta in volta ha esaurito i posti messi a disposizione nel Foyer del Teatro Ivo Chiesa.

Per offrire a tutti gli spettatori la possibilità di partecipare, anche questa volta è prevista la diretta streaming sulla pagina Facebook del Teatro Nazionale di Genova.

L’intero ciclo di incontri resterà disponibile su Facebook e sul canale Youtube del teatro.

INFO teatronazionalegenova.it

