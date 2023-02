Incidente stradale a Busalla: ciclista investito da un autocarro e soccorso in codice rosso

Nella mattinata di oggi, alle 8:50, un incidente stradale è avvenuto in via Seminella. Un uomo che stava percorrendo la stretta strada in sella alla sua bicicletta è stato scontrato da un camion, riportando diversi traumi

Sul posto sono immediatamente intervenute l’automedica Golf 7 e un’ambulanza della Croce Rossa della Vallescrivia. L’uomo è stato sedato sul posto per alleviare il dolore causato dai traumi subiti al cranio, ma non intubato, quindi è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incidente e le indagini sono in corso da parte delle autorità competenti. I Carabinieri sono arrivati ​​poco dopo l’incidente per effettuare i rilievi del caso e ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

In copertina: l’auto medica della Croce Rossa della Vallescrivia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...