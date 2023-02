Evade e prende il bus di una linea extraurbana, arrestato dai Carabinieri

Denunciati alcuni pusher e due persone che circolavano con un coltello a serramanico. Sempre i militari dell’Arma, insieme alla Guardia di Finanza e agli uomini della Asl, hanno effettuato una serie di controlli a locali: in un bar carenze igienico sanitarie e spaccio. Chiuso un negozio di artigianato alimentare per le condizioni igiencosanitarie

Arrestato dai Carabinieri per evasione dagli arresti domiciliari, un genovese di 30 anni che, sottoposto ad una visita presso un Sert cittadino, non faceva rientro nella propria abitazione venendo rintracciato successivamente a bordo di un autobus della linea extraurbana;

Arrestate 4 persone su distinti ordini di carcerazione emessi dalla Autorità Giudiziaria, tutti italiani, di età compresa tra 40 e 50 anni, per reati di tentata rapina, atti persecutori, sfruttamento della prostituzione, furto aggravato e detenzione di stupefacenti.





Denunciate in stato di libertà 7 persone

Oltre ai tifosi che hanno imbrattato le panchine dei giardini Cavagnaro sono state denunciate

*due persone per detenzione ai fini di spaccio (un 50 enne genovese e un minorenne senegalese), entrambi con precedenti di polizia, trovati in possesso di oltre 25 grammi di cocaina, eroina e hashish e 350 euro presumibile provento illecito;

*per porto di oggetti atti ad offendere un 20enne impiegato ed un minorenne, entrambi genovesi, perquisiti nelle vie cittadine e trovati in possesso di due coltelli a serramanico.

Inoltre, nell’ambito del medesimo servizio, unitamente al personale dell’ASL ed in collaborazione con un’unità cinofila della Guardia di Finanza, venivano sottoposti a controlli alcuni esercizi commerciali:

Sanzionato un bar dove venivano riscontrate carenze igienico sanitarie. All’interno dello stesso, un 20enne albanese veniva trovato in possesso di varie dosi di marijuana, un panetto di 60 grammi di hashish e oltre 100 euro in banconote di vario taglio, venendo così denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori 4 clienti del bar venivano segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti.

Denunciato un pakistano proprietario di un esercizio volta alla vendita di kebab, per gravi violazioni in materia sanitaria in particolare per la conservazione e somministrazione di cibi e bevande. Disposta la chiusura immediata del locale.

