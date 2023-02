Fuochi d’artificio tutti i fine settimana a Voltri, i cittadini lanciano l’allarme: «Si rischia l’incendio ogni volta»

Il consigliere Pd del Municipio Ponente Matteo Frulio: «Ogni weekend, tra le 23:30 e le 00:30, vengono accesi non mini ciccioli o raudi, ma intere scatole pirotecniche, proprio vicino ai pini di via Poerio che se pigliassero fuoco andrebbero in cenere in pochi minuti. Sono sei mesi che la stessa situazione di ripete ogni settimana»

«A Voltri ogni fine settimana si sparano fuochi d’artificio in mezzo ai giardini e alle case – dice Frulio -. Succede anche proprio in mezzo ai pini, che pigliano fuoco immediatamente e alle macchine di via Buffa. È da quest’estate che, ogni venerdì e sabato sera, è accade la stessa cosa. Decine di segnalazioni alle autorità. E nessuno fa niente per intervenire. Ieri sera è successo addirittura nell’incrocio tra via Chiaramone e via Poerio, in mezzo alle abitazioni. Un fornaio che era dentro alla sua bottega è uscito con dell’acqua per buttarla sopra le scatole dei fuochi d’artificio che fumavano».

La Polizia locale del turno notturno è intervenuta appena ha avuto un’auto libera, ma qualche decina di minuti dopo la chiamata e il sopralluogo ha dato esito negativo. Contemporaneamente, altre due pattuglie erano in via Camozzini, dall’altra parte della delegazione, verso ponente, dove erano stati segnalati schiamazzi da un’attività commerciale il cui titolare è stato sanzionato in qualità di responsabile a norma di Regolamento di Polizia Urbana. Gli interventi in città sono ogni sera moltissimi e vanno dai Tso al disturbo della quiete pubblica, dagli incidenti stradali ai controlli anti alcol. Difficile l’intervento “in flagranza” anche perché i fuochi si esaurisco in pochi minuti se non addirittura in pochi secondi, giusto il tempo della chiamata di segnalazione e di protesta.

Il pericolo di incendio, però esiste ed è reale e visto che i fuochi partono tutti i fine settimana sempre dallo stesso punto e sempre nel range di un’ora, forse è il caso di “prevenirli”.

Sparare fuochi d’artificio è vietato in luogo pubblico o in luoghi aperti al pubblico. Sono consentiti, se sono a norma di legge, in luoghi privati. Resta, in questo caso, il problema del disturbo della quiete pubblica.

I fuochi vengono sparati di frequente anche a Sestri, da almeno due postazioni e nel centro storico, ma anche in altre zone della città. Non risultano interventi per limitare il fenomeno nei casi in cui non rispetta legge e regolamenti.

