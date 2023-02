Camion pieno di olive in salamoia perde il carico, A10 bloccata e 8 chilometri di coda in aumento

L’incidente è avvenuto tra Varazze e Voltri. Sarà necessario ripulire l’autostrada dalla salamoia. Si prospetta una giornata durissima per la viabilità a ponente

AGGIORNAMENTO: i problemi si stanno riversando anche sulla rete stradale: in via Rubens, in direzione levante, sono segnalati forti rallentamenti. Intanto la coda in autostrada ha raggiunto i 9 km.

Sulla A10 Genova-Savona, tra Varazze ed il bivio per la A26 Genova-Gravellona Toce verso Genova, ci sono 8 km di coda in aumento a causa di un camion che ha disperso un carico di olive al km 15+200. Il traffico scorre su una corsia. Per i soli mezzi leggeri diretti verso Genova si consiglia di uscire ad Varazze, percorrere SS1 Aurelia e rientrare in autostrada a Genova Pra’. Per i mezzi pesanti diretti a Genova si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona e A21 Torino-Piacenza. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

