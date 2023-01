Perdita d’acqua in casa Arte in via Brocchi, ma i responsabili dell’agenzia sono irreperibili. I Vvf devono forzare la porta

La casa è disabitata e all’interno non c’era nessuno. Le chiavi le hanno i tecnici Arte, introvabili. Per intervenire i vigili del fuoco hanno dovuto aprire la porta coi loro metodi

È successo alle 21:00 quando una squadra dei Vigili del fuoco, insieme a una pattuglia della Polizia locale, è intervenuta per la segnalazione di una copiosa perdita d’acqua da un appartamento sfitto di proprietà dell’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia al civico 13 di via Brocchi. Pompieri e agenti hanno tentato di trovare il reperibile per ottenere le chiavi, visto che l’appartamento è sfitto, ma non ci sono riusciti. Così i vvf hanno dovuto forzare la porta per chiudere la mandata dell’acqua. All’interno non c’era nessuno: la casa non era occupata abusivamente. Per la chiusura dell’appartamento è stato richiesto l’intervento dei tecnici Aster.

In copertina: foto d’archivio

