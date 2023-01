Autostrade, neve in A7, nevischio in A26, vento in A10. In A26 4 km di coda

Situazione del traffico difficile sulle diversi direttrici autostradali a causa del maltempo e dei lavori. Ecco la situazione

A7 SERRAVALLE️-GENOVA

Direzione Milano

ALLACCIAMENTO A7/A12 – USCITA BOLZANETO – Coda (dal km 128.7 – Direzione: Milano)

Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso

GENOVA BOLZANETO – BUSALLA – Coda (dal km 125.8 – Direzione: Milano)

Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per veicolo in avaria

SITUAZIONE METEO

Neve tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone

Sono terminate le precipitazioni nevose su tutta la rete gestita da Autostrade per l’Italia. Nelle prossime ore un profondo vortice depressionario determinerà nevicate anche a quote autostradali. In particolare, si attendono fenomeni nevosi su: – A1 Milano-Napoli tra Piacenza e Barberino e tra Firenze sud e Valdichiana – A23 Udine-Tarvisio tra Gemona ed il Confine di Stato – A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e SS51 Alemagna Autostrade per l’Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

ISOLA DEL CANTONE – GENOVA BOLZANETO

Nevischio tra Isola del Cantone e Genova Bolzaneto

Sono terminate le precipitazioni nevose su tutta la rete gestita da Autostrade per l’Italia. Nelle prossime ore un profondo vortice depressionario determinerà nevicate anche a quote autostradali. In particolare, si attendono fenomeni nevosi su: – A1 Milano-Napoli tra Piacenza e Barberino e tra Firenze sud e Valdichiana – A23 Udine-Tarvisio tra Gemona ed il Confine di Stato – A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Nord e SS51 Alemagna Autostrade per l’Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

GENOVA BOLZANETO – GENOVA

Pioggia tra Genova Bolzaneto e Genova Sampierdarena

A10 GENOVA-SAVONA



Direzione Ventimiglia

VOLTRI – ARENZANO – Coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori

VARAZZE – VOLTRI – Coda di 2 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori

ALLACCIAMENTO A10/A7 – VARAZZE – Pioggia

Pioggia tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Varazze

VOLTRI – SAVONA – Vento Forte

Vento Forte tra Bivio A10/A26 Trafori e Bivio A10/Fine Complanare Savona

A12 GENOVA-ROMA



Direzione Genova

Coda tra Lavagna e Chiavari per lavori



SITUAZIONE METEO

ALLACCIAMENTO A12/A7 – DEIVA MARINA – Pioggia

Pioggia tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Deiva Marina



A26 GE. VOLTRI-GRAVELL. TOCE

Direzione Genova Voltri

LavoriCoda

OVADA – MASONE

Coda di 4 km tra Ovada e Masone per lavori



SITUAZIONE METEO

VOLTRI – PREDOSA – Nevischio

Nevischio tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova



A7 SERRAVALLE️-GENOVA VIGNOLE BORBERA

Coda in uscita a Vignole Borbera per traffico intenso.

ALLACCIAMENTO A7/A12 – USCITA BOLZANETO – Coda

Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso

A12 GENOVA-ROMA

LAVAGNA – CHIAVARI

Coda tra Lavagna e Chiavari per lavori





Mi piace: Mi piace Caricamento...