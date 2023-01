Rapina in un negozio di via Fiasella nel giorno dell’avvio dei saldi

L’esercente, una donna di 48 anni, è stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice giallo. È rimasta contusa durante la colluttazione con il malvivente dopo che aveva cercato di impedirgli di portare via 80 euro

È successo poco prima delle 15 in pieno centro, in una delle strade del Quadrilatero, quando un uomo ha sottratto dalla cassa di un. negozio di abbigliamento contanti per un valore di 80 euro. La commerciante lo ha visto e ha cercato di fermarlo, ma lui ha resistito e, durante la colluttazione, la donna è rimasta ferita. Il malvivente si è poi dato alla fuga con il bottino.

La negoziante del negozio di abbigliamento è stata soccorsa da un’ambulanza della pubblica assistenza Nuovi Volontari del Soccorso San Fruttuoso, inviata dal 118, che ha trasporto la donna al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice di media gravità.

