Condotta fognaria rotta in via Boeddu, strada chiusa al transito veicolare

Solo ieri alle 21:30 è stata riaperta la rotatoria di via San Giovanni d’Acri che si allaga ad ogni pioggia e costringe ogni volta alla chiusura fino a quando non viene liberata dagli autospurgo. Il problema permarrà fino a quando non verranno effettuati lavori per il deflusso regolare delle acque piovane

Dalle 17:00 di ieri via Boeddu, a Sestri Ponente, dopo il sopralluogo dei tecnici dell’ufficio Pubblica Incolumità del Comune, è chiusa al transito veicolare dall’imbocco da via Calda. Resterà chiusa fino all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza da parte di Aster e Ireti in conseguenza della rottura della condotta fognaria.

La di strada è senza sbocco veicolare. È consentito il transito pedonale in sicurezza.

