Botte tra due passeggeri della funicolare Zecca Righi. Impianto fermo per l’intervento della Polizia

È successo questa mattina all’ultima fermata prima del capolinea del Righi, quella di San Simone

Stamattina alle 8:00 due passeggeri, per motivi ancora non chiari, hanno litigato tra di loro ed è partito lo scontro fisico. È stato necessario interrompere il servizio dell’impianto Amt. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato che hanno portato i due in Questura.

Le corse della funicolare sono ricominciate regolarmente alle 9:20.

Foto di Piro da Wikipedia – pubblico dominio

