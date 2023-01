Al Pianacci ripartono le iniziative over 70. Boom per i corsi gratuiti che insegnano a usare lo smartphone

“Ri-Usciamo”, dal Cep le proposte per la socialità Over-70 nel ponente cittadino

Iniziano, anzi continuano, le proposte del progetto “Ri-Usciamo” coordinato da Circolo Arci Pianacci del Cep per tutto il ponente genovese.

Nel 2022 il progetto ha creato la rete e realizzato una serie di attività che hanno permesso, sostenuto, facilitato attività motorie, culturali con una attenzione alla socialità.

Sono stati, ad esempio, completati il primo corso di balli di gruppo, il primo corso di attività motoria ed il primo corso smartphone, che saranno riproposti ad inizio 2023 con altri Over 70 che hanno finora aderito (un centinaio).

Inoltre sono stati già consegnati inviti a 45 persone per un ingresso gratuito al Nuovo Cinema di Palmaro, 45 per un ingresso gratuito al Teatro del Ponente, ed altrettanti saranno messi a disposizione nel 2023.

A primavera saranno inoltre proposte (a gruppi di 20 persone) visite guidate (Acquario, Villa Duchessa di Galliera e Centro Storico) e 50 gratuità a gita (pranzo compreso) proposta da Auser.

Chi fosse interessato per informazioni e/o per verificare eventuali posti disponibili può scrivere a riusciamo@pianacci.it oppure contattare (anche whatsapp) il numero 3534412556.

Il progetto è realizzato da Consorzio ARCI Pianacci in collaborazione con Agorà Cooperativa Sociale, Arci Genova, Auser Arenzano, CIV Pra’ Insieme, Farmacia San Giovanni di Bottaro, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Municipio VII Ponente, Nuovo Cinema Pra’ Palmaro, Odv Anteas Genova, OdV PRATO Onlus, Parrocchia Maria Madre del Buon Consiglio, Parrocchia S. M. Assunta.

Ri-Usciamo è uno dei progetti scelti da un bando di Fondazione Carige, che lo sostiene.

Un progetto, ideato dal Circolo ARCI Pianacci e sostenuto da Fondazione Carige, che si propone di offrire opportunità gratuite per “rimettere” in moto le attività sociali dopo le limitazioni della pandemia che hanno riguardato, soprattutto, le persone anziane.

Il progetto si concluderà nell’estate 2023.

