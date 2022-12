“Chiese in Musica”, stasera e domani gli ultimi concerti alla Nunziata e a San Siro di Struppa

Questa sera si esibiranno “Officina Musicale People Around”, “Januenses Academici Cantores”, “Spirituals & Folk” e a sorpresa il coro ucraino Shchedryk

Prosegue uno degli appuntamenti più amati del Natale genovese: “Chiese in musica”, la rassegna che dal 2017 fa delle chiese genovesi un auditorium dove la musica classica e quella contemporanea si incontrano. Dopo il grande successo del primo concerto alla basilica della SS Annunziata del Vastato, lo scorso 22 dicembre, il secondo appuntamento sarà questa sera, alle 20.30 alla chiesa di San Siro, a Struppa, con il concerto collettivo di cori e solisti, che si esibiranno in canti di Natale. Questa sera si esibiranno “Officina Musicale People Around”, “Januenses Academici Cantores”, “Spirituals & Folk” e a sorpresa il coro ucraino Shchedryk, nato in autunno questo autunno, a cui all’inizio parteciparono solo i bambini profughi, e a cui dopo si sono aggiunti anche le loro mamme, amici e persone arrivate in Italia prima della guerra. Il coro nasce con l’idea di unirsi nel canto, per poter dare un sostegno gli uni per gli altri e sopravvivere a questo momento difficile, con la convinzione che “cantando si riesca a sentire profumo di casa”.

Il terzo e ultimo concerto si terrà di nuovo nella basilica della SS Annunziata del Vastato il 28 dicembre, alle 20.30. Nella serata, che termina la programmazione 2022, si esibiranno in canti di Natale il coro Monti Liguri, il coro Monte Cauriol, il coro Polifonico S.Stefano d’Aveto e il coro 2015 – Amici della Montagna.

Tutti i concerti sono gratuiti.

