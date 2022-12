Un altro incidente in via Donato Somma, auto contromano travolge un altro veicolo. Due feriti

Sulla strada, soprattutto di notte, si sono spesso verificati spesso incidenti anche gravi e mortali. Stavolta, per fortuna le ferite dei coinvolti non erano gravissime, ma lo scontro ha riportato all’attenzione la pericolosità della strada spesso percorsa ad alta velocità

L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di questa notte. Secondo alcuni testimoni, si è trattato di un frontale tra due auto, una delle quali ha investito l’altra che procedeva regolarmente sulla propria “mano”. Sul posto sono intervenute, inviate dal 118 in codice rosso per dinamica, l’auto medica Golf1 le ambulanze della Pubblica Assistenza Nerviese e della Croce Verde di Bogliasco che hanno trasportato in codice giallo, di media gravità, i feriti al pronto soccorso del San Martino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire cause e dinamica dell’incidente. I conducenti di entrambe le auto sono stati sottoposti a test dell’alcol.

