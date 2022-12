Corso Carbonara chiuso oggi fino alle 18. La strada sarà di buovo chiusa domani per l’asfaltatura

Dalle ore 8 alle ore 18 del 23 dicembre sarà di nuovo chiusa per asfaltatura. Il termine dell’asfaltatura avverrà martedì 27 dicembre

Corso Carbonara rimarrà chiuso fino alle ore 18 di oggi. Dalle ore 18 alle ore 8 di domani, 23 dicembre, la strada sarà aperta.

Continuano, dunque, i disagi alla viabilità per la chiusura della strada a seguito dell’abbondante sversamento di olio di un camion Amiu nella giornata di lunedì scorso. I solventi non sono bastati a risolvere la situazione e la sostanza oleosa ha reso pericoloso percorrere la strada sia con le auto sia con i mezzi a due ruote. Da qui la necessità di prolungare la chiusura per la scarificazione e la riasfaltatura.

