Meteo Arpal: in prevalenza soleggiato con venti forti. Temperature in diminuzione

Previsione per domenica 18 dicembre 2022

Giornata in prevalenza soleggiata lungo le aree costiere con venti forti su zone centrali, molto nuvoloso per nubi basse lungo i versanti padani, anche compatte, in parziale diradamento tra pomeriggio e sera

Temperature: in diminuzione sia le minime che le massime. A Genova tra 7 e 12 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: settentrionali, forti tra Albenganese e Portofino, in attenuazione

Mare: mosso, stirato sottocosta, in calo dal pomeriggio

Segnalazioni di Protezione Civile – vento forte (50-60 km/h)

[Sotto: le previsioni per domani e per i prossimi giorni]

Previsione per lunedì 19 dicembre 2022

Nubi in aumento a causa dell’instaurarsi di un debole flusso di umide correnti meridionali. Nel corso della giornata cieli da nuvolosi a molto nuvolosi con sporadiche e deboli piogge, più probabili in prossimità dei rilievi

Temperature: valori in leggero aumento soprattutto a partire dalla sera

Umidità: su valori alti

Venti: deboli, settentrionali su Centro-Ponente, meridionali a Levante

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – Nessuna

Tendenza

