Amici di Villa Imperiale, ultima spedizione di pulizia dell’anno con sconfinamento in salita Nuova del Monte

Il gruppo di volontariato dà appuntamento ai volontari che volessero aggregarsi per domani, domenica 17 dicembre, alle 10:00 nel parco di San Fruttuoso

San Fruttuoso, il volontariato nato per la pulizia della villa sconfina in salita Nuova Nostra Signora del Monte: «Da un recente sopralluogo – dicono gli organizzatori dell’iniziativa – risulta che ne abbia proprio bisogno». Si tratta della mattonata che arriva all’antico convento e dove gli Amici di Villa Imperiale si impegneranno per un’azione straordinaria fuori dai confini del parco.

Si tratta dell’ultima “spedizione” dell’anno per i volontari che si ritroveranno, poi, a gennaio per la prima del 2023.

Al termine dell’intervento, verso le 11:30, i volontario si troveranno davanti alla biblioteca Lercari per la festa natalizia aperta a tutti coloro che hanno partecipato o sostenuto le iniziative degli “Amici di Villa Imperiale”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...