Strada tra Rossiglione e Tiglieto, il Comune: «Attenzione, caduta massi e ghiaccio»

A lanciare l’allarme è proprio il Comune di Rossiglione che sulla propria pagina Facebook posta la foto del grosso masso arrivato sulla sede stradale

«Attenzione caduta massi sulla strada tra Rossiglione e Tiglieto, in prossimità del bivio per la strada della frazione Garrone – si legge nel post del Comune -. Abbiamo allertato la Città Metropolitana di Genova per la celere rimozione. Prestare attenzione anche alla possibile formazione di ghiaccio lungo le strade».

L’allarme per il possibile gelicidio nell’entroterra genovese è stato lanciato anche da Arpal che lo ha definito il principale problema della giornata a cui si aggiungono neve, vento e freddo.

In copertina: la foto pubblicata dal Comune di Rossiglione

