Temperature gelide, ghiaccio a Begato, in via Bianco e a Fregoso

Secondo la rete Limet la temperatura in zona sarebbe scesa sotto lo zero e ora sarebbe assestata a 1 grado, nuovamente in discesa. Temperature molto basse si sono registrate oggi in tutta la città

La zona più fredda a Genova-città è stata, oggi, proprio quella di Granarolo, mentre le temperature meno rigide (si fa per dire) sono state registrate a Nervi (8.5 gradi quella massima).

La Polizia locale ha diffuso l’informazione attraverso il canale Telegram, del Comune invitando alla massima attenzione

Via Bartolomeo Bianco e via Begato da via Piani di Fregoso fino a via Torbella: sono questi i tratti in cui si sarebbero formate lastre di ghiaccio sulla strada, con grave pericolo per chi la percorre a piedi o con qualsiasi veicolo.

