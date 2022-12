Pronto soccorso sotto assedio: 10 ambulanze ferme al Villa Scassi e 10 al Galliera

Situazione critica. Pubbliche assistenze con i mezzi bloccati per fornire le barelle mentre il 118 chiede loro di fornire nuove squadre perché aumentano le persone che chiedono soccorso

Covid e influenza, sono queste le patologie più frequenti con coi i malati arrivano al pronto soccorso.

Sopra: la situazione in tutti i pronto soccorso cittadini alle 12:30. Al Villa Scassi ci sono 91 persone più 19 in osservazione breve. Dodici i codici rossi. “Solo” 59 malati al pronto soccorso del Galliera dove le condizioni sono critiche. Anche qui i codici rossi sono 12. Novantuno persone in attesa al San Martino. Di questi, 8 sono i codici rossi. Altre 8 persone sono in osservazione breve. Relativamente numerosi anche i bimbi nel Pronto Soccorso del Gaslini dove ieri sono stati sospesi i ricoveri programmati per lasciare posti letto

Sopra: la situazione allo Scassi (a sx) e al Galliera

Mi piace: Mi piace Caricamento...