Autovelox in via Polonio, il presidente di Municipio Romeo: «Non ancora attivo»

Il presidente della Valpolcevera: «Su sollecitazione dei cittadini ho preso informazioni: verrà attivato nei prossimi giorni. Limite di 50 km/h sulla strada e di 30 km/h nella parte interna della rotonda»

«Nei giorni scorsi, nei gruppi social della Valpolcevera, ci sono stati stato un grande allarme e parecchia polemica per i misuratori di velocità installati in via Polonio – dice il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo -. A seguito delle numerose richieste di delucidazioni da parte della cittadinanza (che ho condiviso pienamente), in queste ore mi sono attivato con gli uffici di Mobilità e Traffico del Comune sul sistema di rilevamento della velocità installato in Via Polonio».

Romeo spiega che il sistema di rilevazione della velocità non è ancora attivo e verrà attivato nei prossimi giorni, a seguito della sistemazione della segnaletica stradale; il limite di velocità sarà di 50 km/h in tutto il tratto stradale, a parte l’area interna della rotonda provvisoria che invece è di 30km/h».

