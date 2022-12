Stanza del Cinema, oggi al Ducale si parla delle ultime uscite nella sale

Si comincerà con due commedie al femminile dal gusto british interpretate da due splendide sessantenni, Il piacere è tutto mio con Emma Thompson e La signora Harris va a Parigi con Lesley Manville, ma anche due thriller ad alta tensione ambientati nel mondo della ristorazione, The Menu e Boiling Point – Il disastro è servito

Nuovo appuntamento a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici (SNCCI) in accordo con la direzione del Ducale.

Oggi, lunedì 5 dicembre, alle 17.30, nella sala della Società Ligure di Storia Patria (al piano terra), Barbara Zorzoli e Giorgio Rinaldi prenderanno in esame i titoli più importanti fra le oltre 40 uscite del mese scorso.

Tra le pellicole più significative giunte nelle nostre sale a novembre, anche tre protagonisti dei palmares delle principali rassegne cinematografiche europee di questa stagione, dall’horror on the road Bones and All, con cui Luca Guadagnino si è aggiudicato il Premio per la Miglior Regia alla Mostra di Venezia, al dramma francese Incroci sentimentali con Juliette Binoche e Vincent Lindon, che è valso a Claire Denis il suo equivalente a Berlino, passando per il nuovo ritratto degli ultimi della società a opera dei fratelli Dardenne, Tori e Lokita, Premio del 75° Anniversario al Festival di Cannes.

Infine, due produzioni nostrane molto diverse tra loro, il biopic L’ombra di Caravaggio, diretto dal veterano Michele Placido, e la cruda storia di malavita palermitana Spaccaossa, debutto alla regia di Vincenzo Pirrotta che annovera in veste di co-sceneggiatori il duo comico Ficarra e Picone.

Gli appuntamenti con la Stanza del Cinema si svolgono il primo e il secondo lunedì del mese per parlare delle uscite in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia della Settima Arte.

Dato il numero limitato di posti, occorre prenotare inviando un’e-mail al nostro indirizzo snccigruppoligure@gmail.com o lasciando un commento al post riportante questo comunicato che potete trovare sulla pagina Facebook Gruppo Ligure Critici Cinematografici SNCCI.La discussione è aperta alla partecipazione del pubblico. L’ingresso è libero.

