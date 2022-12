Luna park, dopo i fuochi d’artificio, rimandata anche l’inaugurazione

Causa condizioni meteo avverse, l’inaugurazione ufficiale con taglio del nastro, fuochi d’artificio e animazione è rimandata a mercoledì 7 dicembre alle ore 15

Le attrazioni del “Winter Park”, il luna park viaggiante più grande d’Europa, sono comunque aperte già da oggi, sabato 3 dicembre, ma non ci sarà la prevista festa con trampolieri, truccabimbi e clown e politici in passerella per l’occasione.

Già ieri era stata data notizia che il previsto spettacolo pirotecnico in serata era stato rimandato a causa delle previsioni meteo.

In copertina: foto di repertorio

