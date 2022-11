Vento forte, volano di nuovo ponteggi, stavolta in via Scarsellini. Stamattina strada chiusa tra le 8 e le 9

Dopo i danni della scorsa settimana al ponteggio di via Fieschi, stamattina la replica nella strada di Sampierdarena. Sono intervenuti, anche questa volta, i Vigili del fuoco. Per fortuna la chiusura della strada, questa volta, si è risolta in un’ora

Dal ponteggio danneggiato dal vento si sarebbero addirittura staccati alcuni pezzi, precipitati sul marciapiede. Per fortuna non si sono registrati feriti o danni ai veicoli posteggiati in strada. Sul posto anche la Polizia locale per la chiusura della strada per permettere ai Vvf di lavorare in sicurezza e, contemporaneamente, evitare che eventuali distacchi cadessero su passanti o mezzi in transito.

Sempre per il vento forte, nella notte, sono stati parecchi gli interventi dei Vigili del fuoco.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...