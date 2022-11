Scontro tra auto in corso Montegrappa, due persone trasportate in ospedale in codice rosso

Sono intervenute l’auto medica Golf1 e due ambulanze della Croce Verde Genovese e dei Volontari Moresco che hanno trasportato la coppia al San Martino in gravi condizioni

È successo poco prima delle 17:45 all’immissione di via Montesano. Entrambi i veicoli procedevano in discesa e uno ha tamponato l’altro.

Sul posto la Polizia locale di zona e il nucleo Infortunistica del Reparto Pronto Intervento per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

