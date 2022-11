Derubano una ragazza nei locali del distributore H24. Arrestati in piazza Solari

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato due 18enni per furto con strappo in concorso, uno dei due anche per porto di armi ed oggetti atti ad offendere

Ieri sera i due amici sono entrati nei locali del distributore automatico h24 di Piazza Solari e vedendo una ragazza con il cellulare in mano, si sono scambiati un rapido cenno d’intesa e con mossa fulminea glielo hanno strappato dalle mani e sono fuggiti. La vittima dapprima si è messa all’inseguimento dei fuggitivi, poi si è fermata in un esercizio commerciale per allertare il 112, fornendo una puntuale descrizione dei malviventi.

Una volante dell’U.P.G.S.P. in pochi minuti li ha individuati in via Imperiale. Da un rapido controllo è emerso che in una tasca interna del giubbotto di uno dei due, ricavata appositamente da una scucitura volontaria, erano celati il telefono appena rubato e un coltello a serramanico. Ai due non è restato che ammettere di essere gli autori del furto, come per altro è stato confermato dalle immagini di sorveglianza del distributore H24.

I giovani sono stati condotti in Questura in attesa della direttissima mentre lo smartphone è stato restituito alla proprietaria.

