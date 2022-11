Vento forte: alberi caduti, pezzi di ponteggio strappati dalle raffiche, cassonetti in mezzo alla strada

Notte di superlavoro per Vigili del fuoco, Polizia locale e Aster per mettere rimedio alle situazioni di pericolo,. Da mezzanotte divieto di transito a motoveicoli, telonati e furgonati in sopraelevata. Chiusi parchi, giardini e cimiteri

Gli interventi sono cominciati alle 2:15 in via Berghini dove la Polizia locale è intervenuta all’altezza del civico 16 a causa di una recinzione di cantiere finita sulla carreggiata. È stata chiamata Aster per mettere in sicurezza il luogo.

Alle 3:50 una pattuglia della Pl è intervenuta insieme ai Vigili del fuoco in via Angelo Carrara a causa della caduta albero sulla carreggiata nei pressi dell’istituto Don Bosco. L’albero è stato tagliato e messo in sicurezza.

Alle 4:53 gli agenti della Polizia locale del turno notturno sono dovuti intervenire in via Gianelli, all’altezza del civico 55, a causa di materiale distaccatosi da un ponteggio. Anche in questo caso è stato chiesto ad Aster di intervenire per mettere in sicurezza il luogo.

Cassonetti Amiu spinti dal vento in mezzo alla strada alle 5:30 in piazza Carignano. La stessa situazione, poco dopo, è stata segnalata nella parte bassa di via Fiechi. Stesso problema all’intersezione tra le vie Torino e Barabino, alla Foce.

Mi piace: Mi piace Caricamento...