Meteo Arpal: vento, pioggia, mareggiate e neve sui rilievi

Previsione per martedì 22 novembre 2022

Nella notte perturbato con precipitazioni diffuse fino a moderate sul Centro-Levante anche in forma di rovescio; deboli nevicate oltre i 1000 m a Levante, oltre 600-800 m in Val Bormida; fenomeni in esaurimento in mattinata; poi schiarite da Ponente

Temperature: minime in aumento, massime in calo. A Genova tra 10 e 14 gradi.

Umidità: su valori medi

Venti: dalla notte di burrasca o burrasca forte da nord, in calo dal pomeriggio

Mare: da molto mosso fino ad agitato con mareggiate per onda lunga di libeccio

Segnalazioni di Protezione Civile – piogge, temporali, vento, mareggiate.

Previsione per mercoledì 23 novembre 2022

Giornata all’insegna della stabilità con cielo sereno o al più poco nuvoloso per passaggi di velature al mattino, qualche addensamento sul Centro-Ponente nel pomeriggio

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento

Umidità: su valori medi

Venti: deboli, localmente moderati in prevalenza settentrionali

Mare: residue mareggiate nella notte a Levante, poi tra mosso e molto mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – mareggiate

Tendenza

