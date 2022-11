Parco Gavoglio: un nuovo spazio verde per i cittadini. Piantato anche un nuovo albero, «per portare nuovo ossigeno nei nostri quartieri»

Il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù: «Sono lieto che oggi si apra alla cittadinanza un altro pezzo del parco della Gavoglio. La cosa è ancora più piacevole in quanto avviene nel giorno della festa dell’albero infatti è stato piantato un albero come simbolo di rinascita di un intero quartiere che per anni è stato chiuso da una servitù importante come la caserma Gavoglio che ora diventa un bellissimo parco»

Nella giornata della Festa dell’albero, un nuovo settore del Parco Gavoglio è stato consegnato al quartiere. «Sono molto soddisfatto di poter restituire ai cittadini di Oregina e Lagaccio questo polmone verde interno al centro abitato» ha commentato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi durante l’incontro che si è svolto oggi pomeriggio all’interno del parco dove, per celebrare la giornata, è stato anche messo a dimora un giovane albero di rovere. «Gli interventi, che hanno previsto la realizzazione e di un campo sportivo e la risistemazione dell’area verde – ha detto ancora il vicesindaco – sono un bell’esempio di cittadinanza attiva. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato».

I lavori appena ultimati si inseriscono nel più ampio recupero dell’area dell’ex caserma Gavoglio, acquisita dal Comune nel 2016, e riguardano la parte centrale, con alcune superfici dedicate ai campi sportivi da pallacanestro e da pallavolo, e la parte alta della valletta.

Il progetto è stato concepito come un recupero naturalistico: tutte le opere realizzate all’interno hanno una natura di tipo ambientale, è stata scelta una struttura in campioni di pietra piuttosto che una classica in cemento armato ed è stato realizzato un percorso con una palificata, che porta all’uscita di via Napoli. Inoltre, tutte le componenti all’interno del parco hanno un sistema di riutilizzo delle acque meteoriche.

Mi piace: Mi piace Caricamento...